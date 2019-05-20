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أخبار العالم

ترامب: لن أسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:07 ص
الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إنه سعيد جدا بالحرب التجارية مع الصين..مؤكدا أنه لن يسمح لبكين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة الأمريكية في عهده".

وأشار ترامب إلى أن الحرب التجارية أدرت على الولايات المتحدة مليارات الدولارات الأمريكية..لافتا إلى أن بكين موقفها ليس جيدا مثل واشنطن.

وأضاف" إن اقتصاد الصين ليس عظيما حاليا لكن اقتصاد الولايات المتحدة رائع..وإذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة (للولايات المتحدة) الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها..ولكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك"..معربا عن اعتقاده بأن الصين تريد أن تستبدل الولايات المتحدة لتصبح القوة العظمى في العالم..مشددا على أن ذلك لن يحدث معه".

وذكرت (بلومبرج) أن تعليقات ترامب تشير إلى أنه غير متعجل في العودة إلى التفاوض مع الصين بعد انتهاء فشل محادثات محاولة إنهاء الحرب التجارية هذا الشهر، والتي قام ترامب بعدها بزيادة الجمارك على السلع الصينية وحظر قدرة وصول شركة (هواوي) التكنولوجية الصينية إلى السوق الأمريكي بعد وضعها مع عدة شركات تابعة لها على القائمة السوداء.

ونوهت الوكالة بأن الخبراء الاقتصاديين في "إتش إس بي سي" خلال 2018 توقعوا أن الصين في مسارها لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030، حيث سيبلغ إجمالي الناتج المحلي 26 تريليون دولار أمريكي في 2030 ، بينما سيرتفع إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة إلى 25.2 تريليون دولار فقط..لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع العام الماضي أيضا أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2030.
من جهتها، نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، تصريحات لترامب يقول فيها" إن الرسوم الجمركية التي تم فرضها على البضائع الصينية تدفع الشركات إلى نقل نشاطها من الصين إلى فيتنام وبلدان أخرى في آسيا".

وأضاف ترامب" إن الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق غير كامل مع الصين، مضيفا أن الطرفين كان لديهما صفقة قوية للغاية لكنهم غيروها..قلت هذا جيد، سنقوم بفرض رسوم على منتجاتهم".

ولم يتم تحديد موعد محادثات تجارية أخرى بين كبار المفاوضين الصينيين والأمريكيين منذ الجولة الأخيرة التي جرت يوم 10 من الشهر الجاري .

يأتي هذا فيما قال الجيش الأمريكي إن إحدى سفنه الحربية "بريبل" أبحرت بالقرب من "سكاربورو شول" التى تطالب بها الصين فى بحر الصين الجنوبى، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب بكين.

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