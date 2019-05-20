صقر يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بالسويس

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إمتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة السويس الصناعية بنات بمنطقة الغريب بحي السويس لمتابعة سير اللجان بالمدارس بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وسلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم ورمضان أبو الحسن نقيب المعلمين.



أكد المحافظ علي تذليل أي عقبات تواجه مراقبي سواء داخل اللجان أو بالاستراحات مكلفا مديرية التربية والتعليم بتسهيل ذلك والتأكيد علي رؤساء الأحياء بتقديم أي خدمات للجان علي مستوي الأحياء .



كما تفقد المحافظ ومرافقوه مبني نقابة المعلمين بالسويس لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمبني .



رافق المحافظ المهندس محمود فوزي رئيس حي السويس ومحمد الحاج مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

