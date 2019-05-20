ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

صقر يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بالسويس

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:52 م
صدى البلد
حسن غنيمة
تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إمتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة السويس الصناعية بنات بمنطقة الغريب بحي السويس لمتابعة سير اللجان بالمدارس بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وسلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم ورمضان أبو الحسن نقيب المعلمين.

أكد المحافظ علي تذليل أي عقبات تواجه مراقبي سواء داخل اللجان أو بالاستراحات مكلفا مديرية التربية والتعليم بتسهيل ذلك والتأكيد علي رؤساء الأحياء بتقديم أي خدمات للجان علي مستوي الأحياء .

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مبني نقابة المعلمين بالسويس لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالمبني .

رافق المحافظ المهندس محمود فوزي رئيس حي السويس ومحمد الحاج مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

ترشيحاتنا

مرحلة عمرية يؤمر الأطفال بالصيام عند بلوغها .. الأزهر يحددها

عقب تبادل إطلاق النار.. مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة وإصابة آخر بالسحر والجمال

أبل تفاجئ الجميع بألوان جديدة من آيفون XR.. صور

ترامب والسعودية يحذران إيران من الحرب في الشرق الأوسط

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

نشرة الثامنة .. تصفية 12 عنصرا من حركة حسم بـ أكتوبر والشروق ..أمريكا تكشف عن جزء من صفقة القرن ..والزمالك يخسر أمام نهضة بركان

ads

5 سور في القرآن تصاحب الميت ولا تفارقه من الجنازة إلى الدفن بالقبر

نقل سولاف فواخرجي للمستشفى بعد حادث أليم .. صور

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

صحيفة فلسطينية تفجر مفاجأة حول صفقة القرن

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الانترنت وليس الأرضي.. ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظام تحصيل الفواتير

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

نجم الزمالك يشيد بأداء لاعبي الفريق ويهاجم جروس

امتحانات أولى ثانوي .. شاهد الرسالة المكتوبة على منصة الامتحان اليوم

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور