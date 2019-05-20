تراجع البورصة في منتصف التعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 13378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 1995 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 16541 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 1519 نقطة.

