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أخبار البلد

مطار القاهرة يستقبل ألف معتمر فلسطيني

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:52 م
المعتمرين الفلسطينيين
المعتمرين الفلسطينيين في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، نحو ألف معتمر فلسطيني، قادمين من غزة عبر معبر رفح، للمغادرة إلى الأراضي المقدسة، على متن 4 رحلات للشركة الوطنية مصر للطيران، لأداء مناسك العمرة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى.

وحرصت السلطات بمطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران،و بتوجيهات من وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

وكانت السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري لأداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي.

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