حملة لإزالة التعديات والإشغالات استعدادا للصيف بمطروح .. صور

شن مجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع وسط المدينة لتيسير حركة المرور والمشاة والحفاظ على الشكل السياحى و الحضارى بالمحافظة استعدادا لموسم الصيف.



وأوضح المهندس احمد الاسكندرانى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح إنه تم شن حملة لازالة الاشغالات بشوارع الاسكندرية وعمر المختار وليبيا والشارع الجديد والثانوية وشكري القوتلي لإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتجاوزات بعض المحلات، وتم تحرير 56 محضرا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كان اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح قاد حملة ليلية منذ يومين بشارع علم الروم لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور والمشاة، موجها شرطة المرافق ومجلس المدينة بسرعة إزالة تعديات بعض المحلات التجارية على الشوارع والمتابعة المستمرة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ومنع اى تجاوزات أو تعديات.

