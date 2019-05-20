العمل لمدة عام.. محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة نواب رؤساء المدن.. صور

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حركة نواب رؤساء المراكز والمدن، طبقا لمعدلات العمل وتقييم الأداء وخدمات المواطنين.





وتضمنت الحركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة، بناءً على الكفاءة والتفاني في العمل طبقًا للقانون والصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.



