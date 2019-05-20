العمل لمدة عام.. محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة نواب رؤساء المدن.. صور

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حركة نواب رؤساء المراكز والمدن، طبقا لمعدلات العمل وتقييم الأداء وخدمات المواطنين.
وتضمنت الحركة تغييرات شاملة تضمنت مراكز ومدن المحافظة، بناءً على الكفاءة والتفاني في العمل طبقًا للقانون والصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.
وأصدر طه، القرار رقم 9577 لسنة 2019، بتكليف كل من الآتي أسماؤهم للعمل نواب لرؤساء المراكز والمدن الموضحة لمدة عام لكل من مراكز كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، بيلا، فوه، مطوبس.