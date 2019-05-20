ما الفرق بين البيض الأحمر والأبيض وأيهما أفضل من حيث القيمة الغذائية؟

كثيرون يشعرون بالحيرة أثناء شراء البيض وهل الأحمر أفضل أم البيض الأبيض أكثر قيمة غذائية.



أكدت نقابة البيطريين على فيسبوك أن السعر الأعلى لا يعكس بالضرورة الجودة الأفضل، بل هو ناتج عن سلالات محددة من الدجاج البني تحتاج العناية أكثر واهتمام في التربية عن البيض الأبيض.



وقد يحدث ذلك بسبب أن الدجاج الأحمر دائما ما يكون أكبر في الحجم من الدجاج الأبيض وبذلك فهو بحاجة إلي المزيد من الغذاء وهذا ما يترجم غلاء أسعار البيض الأحمر وهذا يفسر أيضًا سبب إنتشار البيض الأبيض في معظم محلات السوبر ماركت لأن تكلفة تربية الدجاج الأبيض أقل بالنسبة للمربين بالمقارنة بتكلفة الدجاج الأحمر.



إضافة إلى أن قوة البيض الأحمر أعلى من الأبيض من حيث تحمل القشرة وعدم كسرها بسهولة.