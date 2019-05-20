لطيفة تبدأ التحضير لألبومها الجديد شاغلني

نشرت الفنانة لطيفة صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل الاستوديو، وهي تحضر لأحدث ألبوماتها الغنائية، مشيرة إلى أنه يحمل اسم "شاغلني".



وعلقت لطيفة على صورتها داخل الاستوديو، خلال تسجيل أغاني الألبوم، قائلة: "صحه شريبتكم ... اوعدكم بالبوم مختلف ويا رب يعجبكم . #شاغلنى #لطيفه 2019 #مفاجات كثير".



يذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان ألبوم "فريش" الذي طرحته قبل حوالي عامين، وتضمن 12 أغنية كاملة وهم: "فريش وكل اللى حبوا ولا يا عبد الله وتحلو الأيام وملحوقة وبحر الغرام وعشان حبيت وأخون لا وطبعك عنيد وأول مرة يا حبيبى والهم كبره وليلة".