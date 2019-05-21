في ذكرى رحيلها.. تعرف على محطات نادية عزت فى الفن

يصادف، اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت والتي ولدت في 22 فبراير 1938 ورحلت عن عالمنا في عام 2011 عن عمر يناهز الـ73 عامًا.



نادية عزت لم تدرس التمثيل ولكنها حصلت على بكالوريوس فنون جميلة وبدأت نشاطها الفني بالإذاعة والمسرح.



ومن أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها كانت "بقايا عذراء وجبروت امراة والخونة وإنذار بالطاعة والمجانين في نعيم".



ظلت نادية عزت تعمل بمجال التمثيل حتى السنوات الأخيرة من حياتها ويعد المسلسل الإذاعي "قصة حبي" هو آخر عمل شاركت به.