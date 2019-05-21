لإنقاذ المواطنين.. الحماية المدنية بالقاهرة تتسلم أحدث سيارتي إطفاء

وتقوم المعدة بعملية حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها بحيث تتمكن من حساب جميع عناصر المخاطر من سرعة الرياح والحمولة بالسلة وامتداد الركائز وترجمتها إلى محددات للامتداد الأفقى والرأسى للمعدة، كما تم تدعيم الإدارة بسيارة إطفاء بحزان مياه سعة 15 طنا مصنعة محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية ومزودة بطلمبة إطفاء من الجهتين وكذا قاذف علوى (مدفع)، (2 بكرة بطول 60 مترا) للتدخل السريع.







دعمت وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بسيارة إطفاء مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الإطفاء والإنقاذ بالمبانى المرتفعة حتى 55 مترًا، وكذلك سلة إنقاذ حمولة 500 كيلو جرام، ومدفع علوى يمكن التحكم فيه عن بعد قدره 3000 لتر/ دقيقة، مع وجود نظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجى والاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة بما يساهم فى تقديم خدمة أمنية سريعة فى وقت قياسى تسهم فى إنقاذ حياة المواطنين وقت الحرائق والكوارث، بالإضافة إلى مولد كهربائى مزود به السيارة لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية، وكذا تشغيل الطوارئ فى حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكى الأساسى، وتعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكى تضمن اتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة.يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات الأداء الأمنى من خلال تطوير وتحديث جميع القطاعات الأمنية للوصول إلى أعلى درجات الأداء فى خدمة المواطنين، وتواصل الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تحديث وتطوير جميع القطاعات الأمنية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لبلاغاتهم.