رسميا.. نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء 14.9% بدءا من يوليو

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الوزارة بالعباسية، عن الزيادة الرسمية لأسعار الكهرباء المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.



وقالت الوزارة إن نسبة الزيادة فى الأسعار تصل إلى 14.9%.



يذكر أنه فور الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء؛ سيتم إبلاغ شركات التوزيع بتطبيق الزيادة بدءًا من شهر يوليو المقبل.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة مدت فترة رفع الدعم التى كان من المقرر نهايتها هذا العام، لتمتد إلى 2021 بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف على المواطنين.