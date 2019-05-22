رمضان في البادية عادات وتقاليد توارثها الأجيال.. فتح المقاعد والدواوين للإفطار الجماعي.. الأهالي يتبادلون الأطباق.. وممنوع الجلسات العرفية ومراسم الزواج

اهتمام خاص‏‏ بالضيوف ومائدة مستقلة

‏ تأجيل كل الجلسات العرفية إلى بعد العيد ما عدا حوادث القتل

ممنوع تناول الأسماك فى دواوين البدو طول شهر رمضان











وطيلة الشهر الكريم يحرص أبناء البادية علي فتح المقاعد والدواوين للإفطار الجماعي كنوع من التكافل الاجتماعي حيث يصطحب كل رجل اطفاله لتعويدهم علي ذلك‏,‏ ولا يبقي في المنزل سوي السيدات والفتيات والشيوخ كبار السن فيتناول الجميع الإفطار معا‏,‏ أما الضيف فيكون له اهتمام خاص‏,‏ حيث تترك له مائدة مستقلة‏.‏



توقف الزواج



ويسبق إعداد الإفطار إشعال النيران والمواقد المتوهجة حتي يقبل عليها السائرون أو من يكون تائها في الصحراء ثم تستخدم في إعداد الشاي والقهوة.



وقال الشيخ إبراهيم سالم جبلي إن من العادات الشائعة فى الشهر الكريم أن توقف الخطبة أو الزواج إلى ما بعد انتهاء رمضان حرصا علي حرمة الشهر الفضيل ويتم إيقاف جميع المشاكل والقضاء العرفي يقف تماما عند هذا الشهر فلا نجد إنسانا يقوم برفع دعوة للمجلس القضائي إلا إذا كانت حادثة قتل فيتم فيها رمي ما يسمي بالوجوه ثم تؤجل الجلسة إلى ما بعد العيد وتعني ألا يتعرض أحد من أهل المجني عليه إلي أحد من قبيلة الجاني مراعاة لحرمة الشهر‏.‏



وعن عادات الطعام في هذا الشهر تقول فضية سالم بنت البادية إن كل فرد من أفراد القبيلة يحرص طوال رمضان علي إحضار إفطاره ويضع كل منهم الأطباق التي تحضرها علي مائدة كبيرة حتي يتناول الغني طعام الفقير ويتناول الفقير طعام الغني‏،‏ وعند أذان المغرب يقومون للصلاة بعد توزيع التمر والمياه والعصائر ثم يقبلون علي المائدة فيأكل كل فرد من جميع الأطباق الموجودة دون فارق‏.‏







الأسماك ممنوعة

وأشارت إلى أن تجهيز مجلس الإفطار يبدأ عقب صلاة العصر حيث يتوافد جميع رجال وشباب القبيلة ويصطحبون معهم أطفالهم لتعويدهم علي العادات والتقاليد السائدة‏,‏ ثم يتم التجهيز للإفطار وإعداد الشاي والقهوة حتي يحين موعد أذان المغرب‏.‏



معظم طعام البدو في رمضان يكون من الفطائر المصنوعة من الطحين والسمن إضافة إلى الفتة وفوقها الأرز واللوز وحمص الشام واللحم ولا يأكلون السمك في رمضان‏.‏ ويجلس كل فرد في أقل مساحة ممكنة حتي يكون هناك متسع لآخرين‏,‏ ويتم تناول الطعام باليد اليمني وبدون‏ استخدام ملاعق سوي للضيوف فقط‏,‏ وأن يتناول كل فرد الطعام من الجهة المقابلة ولا يتعدي علي باقي الجهات‏.‏



وبعد الإفطار تترك المائدة ولا يرفع عنها الطعام حتي بعد صلاة التراويح تحسبا لوصول أي ضيف أو عابر سبيل أو مار علي الطريق ولم يفطر‏‏ وفي حالة حدوث وفاة خلال شهر رمضان يقوم أهل المتوفي بتجهيز مقعد لاستقبال مشايخ وعواقل البدو وتجهيز الفطار لهم ثلاثة أيام مدة العزاء.



حجرة مستقلة

ويقول غريب حسان من قبيلة المزينة عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء أنه يوجد في كل بيت حجرة مستقلة يطلق عليها الديوان أو المندرة او المقعد فهي معدة ﻻستقبال الضيوف والزوار وفيها يتناولون الإفطار فيأتي الضيف إليها دون استئذان فهى مخصصة لذلك طيلة شهر رمضان وهنا يتجسد كرم الإنسان العربى وتستخدم المندرة مكانًا للتسلية والسمر بعد صلاة التراويح مع تناول الحلوى مثل الكنافة واللحوحى والمشروبات والعصائر والقهوة والحبق حتى موعد صلاة التهجد وبعد ذلك ينصرفون إلى منازلهم لتناول وجبة السحور التي تتكون من لبن حامض والفراشيح والجبن المصنوع من لبن الماعز.

رغم التقدم التكنولوجي ومظاهر الحياة التى تغيرت فى سيناء مازال بدو جنوب سيناء يحتفظون بعادات رمضانية جميلة لم يحيدوا عنها، فالخيمة والمقعد البدوي يتمتعان بخصوصية واهتمام خلال شهر رمضان ‏لأن أهل سيناء منذ استقبال شهر رمضان الكريم يستطلعون هلاله من أعلي القمم الجبلية والمناطق المرتفعة ومع ذلك يلتزمون بالرؤية الشرعية التي تقوم بها الأجهزة الرسمية بمصر.الزينة والأعلام البيضاءالبدو لديهم مقولة لا تخطئ أبدا وهي أن خامس الصوم صوم بمعني أنه إذا صام الإنسان في العام السابق مثلا يوم السبت فعليه أن يعد خمسة أيام ليكون الصيام هذا العام الأربعاء مثلا وعند ثبوت الرؤية تعلق الزينات وترفع الأعلام البيضاء للتعبير عن الفرحة باستقبال شهر رمضان‏.‏