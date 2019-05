بث مباشر للعرض الأول من فيلم Once Upon a Time in Hollywood بمهرجان كان

محمد نبيـل شهد العرض الأول لفيلم Once Upon a Time in Hollywood والذى يعرض ضمن مسابقة مهرجان كان السينمائى العريق إقبالا كبيرا، فى حضور أغلب صناع الفيلم.



والفيلم يشارك ببطولته نخبة من ألمع نجوم ونجمات هوليوود على رأسهم النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت، ومارجو روبي، وآل باتشينو.



كان المخرج الكبير كوينتين ترانتينو قد وجه أمس رسالة للصحفيين من حضور مهرجان كان السينمائى فى دورته ال72، طالبهم فيها بعدم الكتابة عن أحداثه بشكل مفصل، وبعدم الافصاح عن تفاصيل فيلمه الجديد والذى يتم طرحه خلال الأيام المقبلة فى دور العرض العالمية.



العرض شهد أيضا حضور عدد من نجوم العالم بخلاف لجان الحكيم الرسمية.