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تعليم

الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:10 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تجديد ورفع كفاءة جزء كبير من الحرم الجامعي المتهالك، خاصة القسم الأول القبة والساعة وكليتي الآداب والحقوق، وأسوار وبوابات الحرم، مشيرًا إلى أنه لايزال هناك أجزاء كبيرة في انتظار الوقت المناسب للعمل بها حتى لا تتأثر عملية تدفق الطلاب على العملية التعليمية.

وأوضح في منشور له عبر موقع فيس بوم: "فرق العمل عملت بقوة الصيف الماضي وقبل الماضي، وسوف تبدأ بقوة في المرحلة الثالثة بعد الامتحانات مباشرة، وبدأ الفنيون بالعمل في رمضان الكريم وأيام الجمع والإجازات حتى لا يعيقوا حركة المترددين على الحرم الجامعي".

وتابع: "البداية الآن في الأقسام البعيدة عن التجمعات وحركة السير.. تحية للفنيين من رجال جامعة القاهرة الذين يعملون في أيام الإجازات وفي نهار رمضان، تحت صور الوضع الان وصور الوضع القديم للمنطقة خلف كلية الاقتصاد، وكلية العلوم، وصور الفنيين الذين يعملون الآن، وبعدها صور لبعض الأماكن المتهالكة والتي مرت عليها أعوام طوال دون إعادة تأهيلها".
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور
الخشت يعلن ترميم قبة جامعة القاهرة وعدد من الكليات.. صور

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