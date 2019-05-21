برنامج بدني لـ حمدي فتحي في مران الأهلي

أدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حمدي فتحي، بعض التدريبات البدنية الخفيفة، وفقًا للبرنامج الذي أعدّه اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، لتخفيف الحمل البدني على اللاعب.



ويغيب حمدي فتحي عن مواجهة الإسماعيلي للايقاف.



وقام فتحي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، في ختام الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي، غدًا، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري.



ويستعد الأهلي للسفر إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ، على استاد الجيش ببرج العرب.