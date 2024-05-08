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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألعاب باريس 2024.. مرسيليا تفرش البساط الأحمر للشعلة الأولمبية

صدى البلد

استعدت مدينة مرسيليا، جنوبي فرنسا، مساء اليوم، لاستقبال الشعلة الأولمبية لألعاب باريس 2024، التي انطلقت من اليونان إلى مدينة مرسيليا الساحلية على متن سفينة ذات ثلاثة صواري، وبحضور نحو 150 ألف مشجع.

ويستضيف ميناء المدينة القديم مسابقات الشراع الأولمبية وسيكون مركز انطلاق مسيرة الشعلة في أنحاء فرنسا لمدة 68 يوما.

وسيصعد آخر شخص يحمل الشعلة في مرسيليا، غدًا، على سطح استاد فيلودروم وتنتهي مسيرتها في باريس يوم 26 يوليو المقبل بإضاءة المرجل الأولمبي خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الذي سيقام على امتداد نهر السين بالعاصمة باريس.

ويأمل منظمو دورة باريس أن يكون حفل الافتتاح الذي سيشهد إبحار 160 قاربا تقل رياضيين من جميع أنحاء العالم لمسافة ستة كيلومترات نحو برج إيفل مذهلا.

وسيشاهد حوالي 300 ألف شخص الحفل من ضفتي نهر السين بينما يتابعه الجمهور العالمي عبر شاشات التلفزيون. وستكون قوات الأمن في البلاد في حالة تأهب قصوى أثناء إقامة الألعاب الأولمبية على خلفية الحربين في أوكرانيا وغزة.

وطلبت الحكومة الفرنسية من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف إضافية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين للمساعدة في توفير الأمن والحماية لأولمبياد باريس.

وسيكون مسار الشعلة الأولمبية بفرنسا بمثابة رحلة استثنائية تستغرق شهرين عبر ربوع المناطق الفرنسية، حيث ستبرز جمال فرنسا وتنوعها، وتاريخها ومناظرها الطبيعية الخلابة، إلى جانب كنوزها الثقافية ومواهبها.

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