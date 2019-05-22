استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل، بعثة فريق نهضة بركان المغربي وكان في استقبالهم بالمطار، رئيس نادى الزمالك، وقام بتقديم الورود لنائب رئيس نادي نهضة البركان وعدد من لاعبي الفريق المغربي، كما حمل براعم نادي الزمالك أعلام مصر والمغرب، وتم استقبال البعثة علي أنغام المزمار البلدي والتنورة.





ومن المقرر أن تقيم بعثة الفريق المغربى اليوم الأول بأحد فنادق مصر الجديدة على أن تخوض مرانًا مساء اليوم فى القاهرة، قبل أن تتوجه غدًا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة.





وتحرص إدارة الزمالك، على إقامة حفل خاص على شرف البعثة المغربية اليوم، خاصة بعد الحفاوة التي استقبلوا بها بعثة الزمالك فى مباراة الذهاب، التى أقيمت على الملعب البلدي ببركان والتى انتهت لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد، لذا يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج بلقبه الأول فى بطولة الكونفدرالية.



