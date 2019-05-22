ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:04 ص
استقبال بعثة البركان
استقبال بعثة البركان المغربي
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي منذ قليل، بعثة فريق نهضة بركان المغربي وكان في استقبالهم بالمطار، رئيس نادى الزمالك، وقام بتقديم الورود لنائب رئيس نادي نهضة البركان وعدد من لاعبي الفريق المغربي، كما حمل براعم نادي الزمالك أعلام مصر والمغرب، وتم استقبال البعثة علي أنغام المزمار البلدي والتنورة.

ومن المقرر أن تقيم بعثة الفريق المغربى اليوم الأول بأحد فنادق مصر الجديدة على أن تخوض مرانًا مساء اليوم فى القاهرة، قبل أن تتوجه غدًا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة.

وتحرص إدارة الزمالك، على إقامة حفل خاص على شرف البعثة المغربية اليوم، خاصة بعد الحفاوة التي استقبلوا بها بعثة الزمالك فى مباراة الذهاب، التى أقيمت على الملعب البلدي ببركان والتى انتهت لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد، لذا يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج بلقبه الأول فى بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور
استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور
استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور
استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور
استقبال حافل في مطار القاهرة لفريق نهضة البركان المغربي.. صور

ترشيحاتنا

عبر نايل سات .. هذا هو تردد القناة الناقلة لمباريات أمم أفريقيا.. فيديو

انبي يكشف عن مصير علي ماهر بعد الفوز على المقاصة

رفيق محمد صلاح يوجه رسالة نارية لـ توتنهام قبل نهائي دوري الأبطال

يخرج الحي من الميت.. أطباء ينقذون طفلاً من رحم أمه بعد قتلها في شيكاغو

صراع الدوري الممتاز.. السعد يبتسم للثلاثي الناجي من الهبوط.. والباقي على كف عفريت

مؤتمر صفقة القرن .. السعودية تعلن مشاركتها في ورشة البحرين الاقتصادية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا دعمت كاميلا مورون حبيبها ليوناردو دي كابريو في مهرجان كان السينمائي.. صور

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان