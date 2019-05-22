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فن

الواد سيد الشحات الحلقة 16.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يختطفان بيومي فؤاد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل الواد سيد الشحات لأحمد فهمي الكثير من التطورات.. ونجح "سيد وريتاج وفخر" في خطف الفنان بيومي فؤاد، من أجل طلب فدية مالية قدرها 6 ملايين دولار، لردها لزعيم العصابة عبده السحاوي، وتخيل بيومي فؤاد أن عملية اختطافه مقلب وأخبرهم أنه لا يملك أموالا كافية لدفع الفدية.

وتواصل الثلاثي مع ابن بيومي فؤاد من أجل أن يدفع فدية والده وظهر فى دور الابن بيومى فؤاد أيضًا ، إلا أنه رفض وعرض عليهم مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، ولكنهم رفضوا.
كما شهدت الحلقة كوميديا بين بيومى فؤاد واحمد فهمى وقام بيومى بمساعدة ريتاج فى الطبخ وعمل المسقعة .

مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى.

https://www.youtube.com/watch?v=09VNq0giqhQ

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