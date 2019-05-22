الواد سيد الشحات الحلقة 16.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يختطفان بيومي فؤاد

شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل الواد سيد الشحات لأحمد فهمي الكثير من التطورات.. ونجح "سيد وريتاج وفخر" في خطف الفنان بيومي فؤاد، من أجل طلب فدية مالية قدرها 6 ملايين دولار، لردها لزعيم العصابة عبده السحاوي، وتخيل بيومي فؤاد أن عملية اختطافه مقلب وأخبرهم أنه لا يملك أموالا كافية لدفع الفدية.





وتواصل الثلاثي مع ابن بيومي فؤاد من أجل أن يدفع فدية والده وظهر فى دور الابن بيومى فؤاد أيضًا ، إلا أنه رفض وعرض عليهم مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، ولكنهم رفضوا.