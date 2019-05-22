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شاهد.. العثور على أول طائرة إنزال للجنود الأمريكيين فى الحرب العالمية الثانية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:20 ص
أول طائرة إنزال للجنود
أول طائرة إنزال للجنود الأمريكيين فى الحرب العالمية
شيماء مجدي
عرضت فضائية "يورونيوز"،صباح اليوم الأربعاء،تقريرًا حول عودة أول طائرة إنزال للجنود الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية إلى أوروبا.

تم العثور على أول طائرة قادت بداية عمليات إنزال الجنود الأمريكيين في أوروبا، أثناء الحرب العالمية الثانية في العام 1944، وقامت السلطات الأمريكية بإعادتها إلى أوروبا احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للحرب.

وتم العثور على حاملة القوات C-47 والتي تحمل اسم "That's all, brother" في ساحة ترميم بمستودع في ولاية ويسكونسن الأمريكية. وتحقق مؤرخو القوات الجوية من الطائرة من خلال السجلات العسكرية وإدارة الطيران الفيدرالية عبر التأكد من الرقم المدون على ذيلها.

وعملت القوات الجوية الأمريكية والمخولة بإعادة ترميم وإصلاح الطائرات القديمة ومقرها تكساس على تصليح الطائرة وإعادتها إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن تتوجه الطائرة إلى نورماندي هذا الصيف للمشاركة في عمليات إنزال جنود فرنسيين على السواحل الفرنسية في يونيو المقبل.

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