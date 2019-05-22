حسن الرداد: أحب العمل مع إيمي لأن هناك كيميا بيننا.. فيديو

قال الفنان حسن الرداد إنه نجح كممثل كوميدي وغير كوميدي، لافتا إلى أنه يمارس الرياضة كل يوم لمدة ساعة.



وأضاف "الرداد"، خلال لقائه ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم، الأربعاء، أن العمل مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم سهل، نظرا لأنهما متفاهمان وهناك كيمياء كبيرة بينهما سواء في العمل أو في الحياة.



وأوضح أن سبب شهرته الأساسية هو مشاركته في مسلسل "الدالي"، فمن خلاله تعرف الجمهور عليه، مشيرا إلى أن أقسى تجربة مر بها في حياته هي وفاة والده وأخيه.

