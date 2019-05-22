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أخبار البلد

بسبب درجة الحرارة.. تخفيض سرعة قطارات المترو بالخطين الأول والثاني

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:26 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
أعلنت الشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الأول والثانى الى ٦٠ كيلو بدلا من ٨٠ كيلو، نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن إدارتي هندسة السكة والقوى الكهربائية، اوصوا بتقليل السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية ، حيث تم وصول درجة حرارة قضبان السكك الحديدية الى ٦٠ درجة مئوية.

وأضاف انه ايضا لحماية الشبكة الهوائية الكهربائية بالخط الاول، حيث ان الشبكة الكهربائية تتمدد في درجات الحرارة العالية ، مما تؤثر السرعات العالية للقطارات أسفل الشبكة الهوائية تأثيرا سلبيا.

وأكد أن الشركة تتخذ هذا الإجراء عند ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية وذلك لحماية الشبكة ومنعا لحدوث أي أعطال في هذا المرفق الحيوي الهام.

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