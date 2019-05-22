أول تعليق من إليسا على تدهور حالتها الصحية

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن آخر تطورات حالتها الصحية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وعلقت إليسا قائلة: "أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".



وكانت إليسا خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان.



جدير بالذكر أن مدير أعمال إليسا سبق أن أكد أن المضاعفات والتورم في يد واحدة، لافتًا إلى أنها ستتجه لألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية وستبقى تحت المراقبة الطبية لمدة 20 يومًا ثم تعود إلى لبنان.

