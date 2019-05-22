محافظ الأقصر يبحث تطوير البنية الأساسية بجميع المدن والمراكز.. صور



وكذلك تخصيص قطعة أرض بمساحة 14 قيراط بناحية نجع عليو – قرية الأقالتة – مركز القرنة وذلك لإنشاء مدرسة نجع عليو للتعليم الأساسي.



وخلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذى تم تكليف مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعمل دراسة مدى إمكانية ربط نجع الولياب بمدينة الطود بشبكة الصرف الصحى بناءًا على الطلب المقدم من الأهالى لتوصيل مرفق الصرف الصحى للنجع.



وجاءت توجيهات محافظ الأقصر لرئيس مركز ومدينة الزينية باستكمال أعمال رصف طريق الزينية – العشى الرئيسى من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل لتمهيد الطريق البديل ( طريق نصر الله العشى ) لحين إنهاء أعمال رصف الطريق الرئيسي.



و اختتم المجلس التنفيذي بمتابعة كافة رؤساء المدن لسير اعمال تقنين اراضى الدولة وما تم تنفيذه حتى الوقت الحالي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال منظومة التقنين وتنفيذ الغرامات القانونية على المخالفين.











عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الجلسة رقم 3 لعام 2019 من المجلس التنفيذي بحضور كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ و اللواء هشام شادى السكرتير العام واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية.وتناولت جلسة المجلس التنفيذى مناقشة عدد من القضايا كان على رأسها التوجيهات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص العمل على تطوير البنية الاساسية بكافة المدن والمراكز، ووجه محافظ الأقصر رؤساء المدن والمسئولين المنوطين بذلك تكثيف الجهود المبذولة في الحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى مع الالتزام بطلاء المبانى باللون الموحد بعد استيفاء كافة شروط تراخيص المبانى ، وكذلك سبل تنفيذ وتسهيل إجراءات استغلال مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية جاذبة للأسرة والشباب وخاصة مع حلول الموسم الصيفي.كما تناول الاجتماع مناقشة البدء فى أعمال الترميمات اللازمة لكوبرى حجز الحبيل ك(52.800) الطريق الرابط لادارة مرور الاقصر ومنطقة شرق السكة بالطريق السريع بعد تأكل ارضية الكوبرى وذلك من خلال التنسيق ما بين إدارة مرور الأقصر وهندسة الرى و الجهات المنوطة لوضع خطة العمل المتضمنة تحديد طريق بديل خلال فترة العمل.وكذلك وافق أعضاء المجلس على تخصيص قطعة أرض لاقامة جبانة لدفن موتى اهالى طفنيس المطاعنة بمركز ومدينة أسنا فى اطار المادة رقم 4 من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن النظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة من قبل لجنة الشئون الصحية المشكلة المختصة بذلك بقرار من المحافظ.