نصب على أحدهم فى 50 يورو.. حل لغز العثور على جثة شخص بأسيوط وضبط المتهمين

نجحت الأجهزة الامنية فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأسيوط وضبط الجناة.



تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (أحد الأشخاص 21 سنة- مقيم دائرة المركز) بطريق فرعي وسط الزراعات بذات الناحية وبه جرح ذبحي وجروح طعنية متفرقة.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصان (طالبان، مقيمان بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، واعترفا بقيام المجنى عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ (50 يورو) أرسلها إليه والده الذى يعمل بإحدى الدول الأجنبية، ومحاولة ابتزازه للحصول على مبالغ مالية أخرى ، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله ، وفى سبيل تنفيذ مخططهما استدرجاه لمكان العثور، وتعديا عليه "بسكين" فأوديا بحياته ، وأرشدا عن الأداة المستخدمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

