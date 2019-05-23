فيديوجراف| أيقونة بي بي سي.. صاحبة ثورة عمل المرأة في الإعلام

انتقلت أيقونة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نان وينتون، إلى خالقها عن عمر ناهز الـ93 عامًا، بعدما مهدت الطريق لفتيات جيلها الدخول في مجال الإعلام، والذي كان مقتصرا حينها على الرجال، بزعم أن النساء "تافهات" لا يقدرن على تحمل مسئولية قراءة أخبار وطنية تخص الشأن العام للبلاد.



وقال مسئولو" بي بي سي" حينها إن دخول وينتون ذلك المجال في 1960 كأول إمرأة كان بمثابة تجربة أو"مخاطرة" في ظل الانتقادات اللاذعة التي وُجهت إليهم، إلا أن وينتون استطاعت أن تخرس الألسنة بإثبات جدارتها بل وتفوقها على بعض الرجال.



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