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فيديوجراف| أيقونة بي بي سي.. صاحبة ثورة عمل المرأة في الإعلام

الخميس 23/مايو/2019 - 08:01 م
صاحبة ثورة عمل المرأة
صاحبة ثورة عمل المرأة في الإعلام
شيرين أشرف
انتقلت أيقونة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نان وينتون، إلى خالقها عن عمر ناهز الـ93 عامًا، بعدما مهدت الطريق لفتيات جيلها الدخول في مجال الإعلام، والذي كان مقتصرا حينها على الرجال، بزعم أن النساء "تافهات" لا يقدرن على تحمل مسئولية قراءة أخبار وطنية تخص الشأن العام للبلاد.

وقال مسئولو" بي بي سي" حينها إن دخول وينتون ذلك المجال في 1960 كأول إمرأة كان بمثابة تجربة أو"مخاطرة" في ظل الانتقادات اللاذعة التي وُجهت إليهم، إلا أن وينتون استطاعت أن تخرس الألسنة بإثبات جدارتها بل وتفوقها على بعض الرجال.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن أيقونة "بي بي سي" والإعلام.. شاهد الفيديوجراف التالي..

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