قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور

رصد موقع "صدى البلد"، يوميات المواطنين بالجامع الأزهر في نهار رمضان.



وانشغل المواطنون بالعبادة من صلاة وقراءة القرآن والذكر، فيما كان بعضهم يريح جسده قليلا من حرارة الجو وتعب ومشقة الصوم.



كان الأطفال يواصلون هوايتهم المفضلة وهى ممارسة اللعب وقليل من المرح، كما اصطف كبار السن والشباب أمام الشيوخ في الدروس الدينية.



