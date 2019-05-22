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أخبار البلد

قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:40 م
صدى البلد
القسم الميدانى - عدسة : عمرو سيد
رصد موقع "صدى البلد"، يوميات المواطنين بالجامع الأزهر في نهار رمضان.

وانشغل المواطنون بالعبادة من صلاة وقراءة القرآن والذكر، فيما كان بعضهم يريح جسده قليلا من حرارة الجو وتعب ومشقة الصوم.

كان الأطفال يواصلون هوايتهم المفضلة وهى ممارسة اللعب وقليل من المرح، كما اصطف كبار السن والشباب أمام الشيوخ في الدروس الدينية.

قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور
قائمون ساجدون.. يوميات المواطنين في الجامع الأزهر.. صور

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