بعد تخفيف القيود على هواوي..الذهب يستقر عالميا وصعود الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة مع صعود الدولار، في حين أضعفت علامات التصعيد في التوترات التجارية الصينية الأمريكية شهية المخاطرة وحالت دون مزيد من الانخفاضات.



ونزل السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1273.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو أمس الثلاثاء عند 1268.97 دولار، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1273.60 دولار للأوقية.



وقال روس ستراتشان المحلل في كابيتال إيكونوميكس "نشهد دولارا قويا وهو ما يضغط على أسعار الذهب، وهو بحق العامل الرئيسي في الأيام الأخيرة"، وارتفع مؤشر الدولار، محوما قرب ذروته في شهر، بفضل ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأمريكية بعد أن خففت واشنطن مؤقتا القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية هواوي.



لكن أسواق الأسهم تراجعت اليوم مع تبخر مشاعر الارتياح بشأن خطوة هواوي بفعل تقارير بأن البيت الأبيض يدرس فرض مزيدا من العقوبات على شركة كاميرات المراقبة الصينية هيكفيجن، والذهب منخفض حاليا أكثر من خمسة بالمئة عن ذروة أواخر فبراير البالغة 1346.73 دولار للأوقية.



وتتطلع الأسواق إلى وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي تصدر في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش لاستقاء المؤشرات على النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة، وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.40 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 804.21 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1311.55 دولار.