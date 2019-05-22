ريهانا تكشف عن سر لجمهورها.. وبريطانيون: جار البحث عنها

كشفت المغنية العالمية ريهانا لـ صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنها مستقرة في العاصمة البريطانية لندن منذ حوالي عام، دون علم وسائل الاعلام او جمهورها بسبب شعورها بالراحة في مدينة الضباب.



وقالت ريهانا انها تحب المشي في شوارع المدينة البريطانية، خاصة إن لم يتم الكشف عن هويتها أو أحد تعرف عليها وعلم من هي، وهو ما أثار حيرة البريطانيين الذين أصبحوا يبحثون عن المكان الذي تسكن فيه ريهانا بـ لندن.



يذكر أن ريهانا بدأت التحضير لالبومها الجديد بعد احدث البوماتها Anti، وذلك بعد انشغالها بعالم الموضة والأزياء والترويج لماركتها العالمية fenty واقامة جولات ترويجية حول العالم.