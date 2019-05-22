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فن

حلا شيحة تتصدر تويتر بعد حلقة رامز في الشلال

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:40 م
حلا شيحة
حلا شيحة
محمد بدران
تصدر هاشتاج #حلا -شيحة، قائمة الأكثر تداولًا على موقع "تويتر"، وتفاعل عدد كبير من المستخدمين على الـ هاشتاج، عقب وقوع الفنانة ضحية برنامج المقالب "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية شاشة "MBC مصر".

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، الذين يذهبون إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقومون بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب.
حلا شيحة تتصدر تويتر بعد حلقة رامز في الشلال
حلا شيحة تتصدر تويتر بعد حلقة رامز في الشلال

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