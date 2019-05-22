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منوعات

اشترت سيارة بـ 66 حقيبة عملات معدنية..فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:49 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، يظهر لحظة دفع سيدة صينية ثمن سيارتها الجديدة، عن طريق 66 حقيبة من العملات المعدنية.

تعود التفاصيل عندما قررت سيدة من مدينة تسانجتشو الصينية، شراء سيارة طراز فولكس فاجن باسات، والتى يبلغ ثمنها 21700 جنيه إسترليني، فنقلت حقائب العملات المعدنية للمتجر في رحلات منفصلة.

ظهر فى الفيديو عشرات العمال بالمتجر يجلسون على الأرض ويعدون العملات النقدية الهائلة باليد، واستمرت العلمية طول 3 أيام.

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