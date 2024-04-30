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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري

قيادات جامعة كفر
قيادات جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى لكليات ومعاهد الجامعة والتى تجريها سنويا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي أسفرت عن فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول فى التميز الإدارى طبقًا للتقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجاءت عملية التقييم بكل شفافية ونزاهة وفقًا لمعايير التقييم المحددة من قبل إدارة الجائزة والتي شملت قدرة الكلية على تحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بتحقيق رؤية مصر 2030م، وحققت الكلية نتائج متميزة في مؤشـرات الأداء المتعلقـة بتطبيق ومتابعـة أداء خطتها الاستراتيجيـة على مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع كما أظهر ملف الكلية تميزًا على مستوى الخدمات التي تقدمها للطلاب  والشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد تقرير وزارة التخطيط، بالممارسات التي طبقتها الكلية للتحول الذكي في أنشطتها المختلفة كما أظهر التقرير تقدم الكلية في الممارسات الداعمة لاستشراف المستقبل وإدارة الابتكار.

وأعربت إدارة الكلية بقيادة الدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية، عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من النجاحات والريادة على المستويين المحلي والإقليمي وتوجه بالشكر إلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والنواب، على دعمهم المستمر للكلية.

كما توجه «الدوماني» بالشكر لجميع العاملين بالكلية، من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وفنيين والأطراف المجتمعية الداعمة، على جهودهم المتميزة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، داعياً إياهم لبذل المزيد من العطاء لرفعة الكلية والجامعة  والحفاظ على مكانتها المرموقة.

جدير بالذكر أن هذا الإنجاز  بالإضافة إلى الإنجازات الأخرى  يؤهل الكلية للتقدم "لجائزة مصر للتميز الحكومي" على مستوى الدولة كما يمهد الطريق لتقدم الكلية للاعتماد الدولى حيث تسعى الكلية جاهدة لتحقيق أعلى معايير الجودة في برامجها التعليمية وبيئتها البحثية وخدماتها المجتمعية لتحقيق رسالتها قي تطوير الخدمات الصحية والبحث العلمي وتخريج صيادلة مميزين على المستويين الوطني والدولي.

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