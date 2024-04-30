رئيس الوزراء الأوكراني: نسعى لشراء 300 ألف طائرة بدون طيار

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في 30 أبريل 2024، إن أوكرانيا خصصت 15.5 مليار كرونة إضافية (391 مليون دولار) لشراء طائرات بدون طيار للقوات المسلحة للبلاد، وهو ما يكفي لشراء 300 ألف طائرة.

وكانت الطائرات بدون طيار أداة رئيسية في دفاع أوكرانيا ضد الحرب الروسية، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التفوق على روسيا في عمليات الطائرات بدون طيار هو أحد الأولويات القصوى في عام 2024.

وفي منشور على تيليجرام، قال شميهال إن الأموال المخصصة حديثًا تضاف إلى 43.3 مليار كرونة (1.1 مليار دولار) تم تخصيصها بالفعل في عام 2024، بحسب ما أورده موقع كييف إندبندنت.

وأضاف أنه "بواسطة الأموال المخصصة اليوم، سيتم توفير 300 ألف طائرة مسيرة لقواتنا الأمنية والدفاعية".

ووقع زيلينسكي مرسوما في 6 فبراير الماضي يقضي بإنشاء فرع منفصل للقوات المسلحة الأوكرانية مخصص للطائرات بدون طيار.

وستركز على إنشاء وحدات خاصة للطائرات بدون طيار، وزيادة الإنتاج، وتكثيف التدريب، ودفع الابتكارات.

وقال نائب وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكرانية هانا حفوزديار، في 5 مارس الماضي، إن أوكرانيا لديها القدرة على إنتاج 150 ألف طائرة بدون طيار شهريًا، وقد تكون قادرة على إنتاج مليوني طائرة بدون طيار بحلول نهاية العام.