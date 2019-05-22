معسكر مغلق لـ الزمالك ببرج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

استقر السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر قبل المباراة بـ48 ساعة على العكس من الاسلوب المتبع بالانتظام في معسكر مغلق قبل المباراة بـ24 ساعة فقط.



وسيخوض الزمالك تدريبه مساء الجمعة والسبت ببرج العرب بناءا على طلب السويسري جروس.



كان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدفين دون رد في لقاء العودة من أجل التتويج بالبطولة الأفريقية.