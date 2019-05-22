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فن

شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:26 م
بوستر فيلم النداهة
بوستر فيلم النداهة
أحمد إبراهيم
سيطر الغموض على البوسترات التشويقية، التي تم طرحها من خلال شركة O2 Media Group، حيث طرحت بوسترين لمنزل مهجور والآخر به أجواء تبدو لظهور بعض التجمعات أمام منزل آخر مع وجود جملة "الروح للروح بتحن"، وهو الفيلم العربي في صناعة السينما الصوتية وأول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل، بدور الطبيب هارون، الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة والذي تقوم ببطولتها حنان ترك، وتدور قصة الفيلم في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.
شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة
شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة

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شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة

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