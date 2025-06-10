ترامب لنتنياهو: أوقف الحرب فورا بغزة

تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو عبر اتصال هاتفي حسب وسائل إعلام إسرائيلية وطلب ترامب من نتنياهو وقف الحرب فورا على غزة.

ترامب الحرب استنفذت نفسها بغزة

وأكد ترامب بإن الحرب على غزة قد استنفذت نفسها مُشيرا إلى إمكانية نجاح مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف الحرب وتحقيق الهٌدنة بين الإسرائيليين،والفلسطينيين.

نتنياهو يدعو لضرب إيران

وجدد نتنياهو طلبه لترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران من أجل إجهاض مشروعها النووي،ورفض ترامب فكرة نتنياهو،وأخبره بإن الاتفاق مع الإيرانيين بات قريبا،ويمكن عقد صفقة دون الدخول في صراعات عسكرية بالمنطقة.

الحرب الإسرائيلية تستمر دون هدف

واستمرت الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من عامين ونصف ونددت الأمم المتحدة،وزعماء العالم المختلفين بتلك الحرب التي تستمر دون مبرر أوهدف.

وهو ما حذرت منه الإدارة البريطانية والإسبانية،وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها التي طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية بشكل فوري،والالتزام بتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية بجوار إسرائيل لتحقيق سلام حقيقي بالمنطقة.