قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب لنتنياهو: أوقف الحرب فورا بغزة

الرئيس الأمريكي ترامب ونتنياهو
الرئيس الأمريكي ترامب ونتنياهو
محمد عبد المعز

تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو عبر اتصال هاتفي حسب وسائل إعلام إسرائيلية وطلب ترامب من نتنياهو وقف الحرب فورا على غزة.

ترامب الحرب استنفذت نفسها بغزة

وأكد ترامب بإن الحرب على غزة قد استنفذت نفسها مُشيرا إلى إمكانية نجاح مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف الحرب وتحقيق الهٌدنة بين الإسرائيليين،والفلسطينيين.

نتنياهو يدعو لضرب إيران 

وجدد نتنياهو طلبه لترامب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران من أجل إجهاض مشروعها النووي،ورفض ترامب فكرة نتنياهو،وأخبره بإن الاتفاق مع الإيرانيين بات قريبا،ويمكن عقد صفقة دون الدخول في صراعات عسكرية بالمنطقة.

الحرب الإسرائيلية تستمر دون هدف

واستمرت الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من عامين ونصف ونددت الأمم المتحدة،وزعماء العالم المختلفين بتلك الحرب التي تستمر دون مبرر أوهدف.

وهو ما حذرت منه الإدارة البريطانية والإسبانية،وبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها التي طالبت بوقف الحرب الإسرائيلية بشكل فوري،والالتزام بتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية بجوار إسرائيل لتحقيق سلام حقيقي بالمنطقة.

دونالد ترامب نتنياهو اتصال هاتفي وقف الحرب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الأهلي

تصريحات ماسكيرانو عن مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي

حسن مصطفى: الأهلي قادر على التأهل من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

بوسكيتس

سيرجيو بوسكيتس: الأهلي فريق كبير والأكثر تتويجا في إفريقيا

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد