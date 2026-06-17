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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: لولا الاتفاق مع إيران لكنا واصلنا القصف لعامين إضافيين

دونالد ترامب
دونالد ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة كانت ستواصل “قصف إيران” لفترة قد تمتد إلى عامين إضافيين، لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، على حد تعبيره.

وأضاف ترامب: “لو لم نتوصل إلى اتفاق، لكنا ألقينا قنابل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو حتى عامين، ولما تم فتح مضيق هرمز، ولما خفضت إيران مستويات تخصيب اليورانيوم”، مشيرًا إلى أن الاتفاق الحالي كان حاسما في منع تصعيد عسكري أوسع.

وزعم ترامب أن الإيرانيين “وقعوا معه” بسبب قراره السابق باغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، واصفًا إياه بأنه “عبقري شرير” على حد قوله، ومؤكدًا أنه “لو لم يحدث ذلك لما تم التوصل إلى أي اتفاق”.

وفي سياق حديثه عن قمة مجموعة السبع التي أشار إلى انعقادها في فرنسا، قال ترامب إن الاتفاق مع إيران ساهم في “تحرير مضيق هرمز ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي”، مضيفًا أن الأسواق المالية شهدت “تفاؤلًا كبيرًا” وفق تعبيره، وأن أسعار النفط “انخفضت بشكل غير مسبوق”.

كما تطرق إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه “شريك جيد رغم اندفاعه أحيانًا”، مشيرًا إلى أن إسرائيل تلقت نسخة من المذكرة المرتبطة بالاتفاق.

واختتم ترامب تصريحاته بنبرة حادة قائلاً: “لم تأت إلينا أي دولة لتطلب وقف القصف. من يقول غير ذلك حمقى”، على حد وصفه.

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