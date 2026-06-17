فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران من شأنه إنهاء النزاع الحالي وضمان إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة مجموعة السبع - إن هذا الاتفاق "يحقق كل ما أردنا أن نحققه وأكثر".

وأشار إلى أن الجانب الإيراني أدلى بتصريحات إيجابية، لافتاً إلى أن أسواق المال شهدت ارتفاعات قياسية خلال فترة قصيرة، في حين تراجعت أسعار النفط إلى مستويات وصفها بالمذهلة.

وأضاف أن قمة مجموعة السبع تعد "الأكثر نجاحاً"، مشيداً بأجواء الاجتماعات التي جاءت في وقت مناسب، وموجهاً الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.