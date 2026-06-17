قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي
من غزة إلى بروكسل.. شكوى جنائية تطارد قناصا إسرائيليا متهما باستهداف صحفي
أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام
بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم
الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر مشروع استثماري يحقق الاستدامة المالية للنادي
رئيس الوزراء: هدفنا استعادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي

ترامب
ترامب
أ ش أ

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران من شأنه إنهاء النزاع الحالي وضمان إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وقال ترامب - خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة مجموعة السبع - إن هذا الاتفاق "يحقق كل ما أردنا أن نحققه وأكثر".

وأشار إلى أن الجانب الإيراني أدلى بتصريحات إيجابية، لافتاً إلى أن أسواق المال شهدت ارتفاعات قياسية خلال فترة قصيرة، في حين تراجعت أسعار النفط إلى مستويات وصفها بالمذهلة.

وأضاف أن قمة مجموعة السبع تعد "الأكثر نجاحاً"، مشيداً بأجواء الاجتماعات التي جاءت في وقت مناسب، وموجهاً الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ترامب الاتفاق إيران إنهاء النزاع الحالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

تسلا FSD في 2026

حوادث تسلا تثير الشكوك حول سلامة السيارات الآلية

مرسيدس

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

تحديث Android 17

بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد