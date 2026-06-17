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ترامب: سنناقش صواريخ إيران والفصائل التابعة لها.. واستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز فورا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سنناقش صواريخ إيران والفصائل التابعة لها.. واستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز فورا

ترامب
ترامب
فسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم مناقشة ملف الصواريخ الإيرانية والفصائل المرتبطة بطهران خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه القضايا ستكون ضمن الملفات الرئيسية المطروحة في أي حوار أو ترتيبات تتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية ودولية، إن الإدارة الأمريكية تنظر باهتمام إلى القدرات الصاروخية الإيرانية ونشاط الفصائل الحليفة لطهران في عدد من دول الشرق الأوسط، معتبراً أن معالجة هذه الملفات تمثل جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي وخفض التوترات القائمة.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن القادة الحاليين في إيران يمثلون، من وجهة نظره، "تغييراً للنظام"، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها القيادة الإيرانية خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن التطورات السياسية الجارية في إيران تستدعي متابعة دقيقة من جانب المجتمع الدولي، لما لها من انعكاسات محتملة على المشهد الإقليمي والعلاقات الدولية.

كما تناول ترمب ملف الملاحة البحرية في منطقة الخليج، مؤكداً أن حركة السفن عبر مضيق هرمز شهدت زيادة ملحوظة خلال الساعات الماضية، في مؤشر على عودة الثقة التدريجية إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ويُعد المضيق شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن التدفق الطبيعي للنفط عبر مضيق هرمز سيُستأنف بشكل فوري، معتبراً أن استقرار حركة الملاحة يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة العالمية ومنع حدوث اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد الدولي. وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان أمن الممرات البحرية وحماية حرية الملاحة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة دولية حثيثة للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وطهران ومستقبل الملفات الخلافية بين الجانبين. كما تترقب الأسواق العالمية أي مؤشرات جديدة بشأن أمن إمدادات الطاقة، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية.

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