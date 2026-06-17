قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لدي خلاف مع نتنياهو بشأن لبنان وطلبت منه التصرف بلطف
تمكين القطاع الخاص في صدارة الأولويات.. الحكومة تطلق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
وزير الزراعة: مصر قادت مفاوضات إفريقيا وتستعد لاستضافة مؤتمر التصحر الأممي
ترامب: لولا الاتفاق مع إيران لكنا واصلنا القصف لعامين إضافيين
التعقيم والتطعيم مفتاح الحل.. مروة يحيى: سلوك الكلاب الشاردة انعكاس لطريقة تعامل البشر
الرئيس السيسي يشيد بجهود ترامب لاستعادة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
احسب قبضك الجديد.. موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026
هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي
فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي
برلماني: وثيقة ملكية الدولة 2026-2030 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
«السياحة والآثار» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إعادة أموال إيران ضرورة للحفاظ على الثقة بالدولار والأسواق العالمية

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بتصريحات تناولت العلاقة بين الأصول الإيرانية المجمدة ومكانة الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي، مؤكداً أن الثقة بالعملة الأمريكية تتطلب احترام الالتزامات المالية والاتفاقات الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالأموال الإيرانية المستحقة في حال تم التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقات معترف بها بين الأطراف المعنية.

وقال ترامب إن المستثمرين الدوليين يراقبون عن كثب كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التزاماتها المالية والدبلوماسية، مضيفاً أن "أحداً لن يستثمر في الدولار إذا لم نُعِد أموال إيران"، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على مصداقية النظام المالي الأمريكي أمام الحكومات والمؤسسات والمستثمرين حول العالم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية تطورات متسارعة على خلفية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الملفات العالقة بين البلدين، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. ويُنظر إلى قضية الأموال الإيرانية باعتبارها واحدة من أكثر الملفات حساسية في أي مسار تفاوضي محتمل بين واشنطن وطهران.

ويرى مراقبون أن حديث ترامب يركز على البعد الاقتصادي والاستثماري للأزمة، حيث تعتمد قوة الدولار الأمريكي إلى حد كبير على ثقة الأسواق العالمية باستقرار النظام المالي الأمريكي وشفافيته وقدرته على الالتزام بالقواعد الدولية. ويُعد الدولار العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، كما يشكل العمود الفقري لمعظم المعاملات التجارية والمالية الدولية.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة أو الأموال المحتجزة تخضع عادة لأطر قانونية ودبلوماسية معقدة، وتتداخل فيها اعتبارات السياسة الخارجية والأمن القومي مع المصالح الاقتصادية. كما أن الإفراج عن الأموال أو إعادة توجيهها غالباً ما يكون جزءاً من اتفاقات أوسع تشمل ترتيبات سياسية أو إنسانية أو اقتصادية.

وتزامنت تصريحات ترامب مع نقاشات متزايدة داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن مستقبل السياسة تجاه إيران، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. كما تأتي في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية أي مؤشرات تتعلق باستقرار العلاقات بين البلدين وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ترامب الرئيس الامريكي الدولار النظام العالمي العملة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

د. علي فخر

أمين الفتوى: التخطيط لا ينافي التوكل.. والنبي قدّم النموذج الكامل في إدارة الحياة

جانب من الأنشطة الصيفية

الأوقاف تنظم لقاءً تفاعليًّا للأطفال بمدينة الشروق ضمن برنامج الأنشطة الصيفية

جانب من اللقاء

أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء وحدة الدعوة الإلكترونية استعدادا لإطلاق أعمالها

بالصور

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فى موسمه..تعرف على فوائد البطيخ للقلب

تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد