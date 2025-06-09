لمدة 40 دقيقة.. اتصال هاتفي بين ترامب ونتنياهو حول غزة وإيران

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين عن تفاصيل المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم، أن مكالمة ترامب ونتنياهو استغرقت 40 دقيقة، وتناولت التطورات المختلفة في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين كشف مصدر مطلع لموقع أكيسوس الأمريكي، أن ترامب سيبحث خلال المكالمة مع نتنياهو، تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، بالإضافة إلى التطورات في قطا ع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراته للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في عدد من مناطق جباليا شمال قطاع غزة، داعياً إلى إخلائها فوراً.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لعدد من المناطق في غزة، في إطار العدوان المتواصل على القطاع.