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هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية 2026 غداً الخميس بسبب اجازة رأس السنة الهجرية ؟ .. سؤال تردد على لسان الطلاب وأولياء أمورهم خلال الساعات الماضية .

من جانبها حسمت إدارة المنشاة التعليمية بمحافظة سوهاج الجدل ، حيث أصدرت بيان رسمي عاجل بشأن حقيقة  تعليق امتحانات الدبلومات الفنية 2026 غداً الخميس بسبب اجازة رأس السنة الهجرية ؟ 

حيث قالت إدارة المنشاة التعليمية بمحافظة سوهاج في بيانها : في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بإعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026م إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، نود التنبيه والتأكيد على الآتي:

  •  يلتزم طلاب الصف الثالث بالتعليم الفني (الدبلومات الفنية) بالحضور لأداء الامتحانات في مواعيدها المحددة وفق الجداول الرسمية المعلنة.
  •  لا يسري قرار الإجازة الرسمية على أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، حيث تستمر الامتحانات ولجانها بصورة طبيعية وفق التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.
  •  نؤكد على الطلاب بإنتظام الحضور وعدم التغيب، حفاظًا على مستقبلهم الدراسي وضمانًا لعدم تعرضهم لأي آثار مترتبة على الغياب.
  •  تُعقد اللجان الامتحانية في مواعيدها المقررة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.
  •  نهيب بالسادة أولياء الأمور متابعة أبنائهم والتأكيد عليهم بالإلتزام الكامل بالحضور في المواعيد المحددة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ان ينتهي رسمياً ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية  بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية  ، غداً الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بدأت أعمال تقدير الدرجات في كنترولات الدبلومات الفنية 2026 بالفعل ، اعتبارًا من يوم السبت الماضي الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية، مشددة على أن أعمال التصحيح تسير بدقة وانتظام بآلية تمنح كل طالب حقه كاملا .

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فإن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية ، ويتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية في جميع محافظات الجمهورية ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 ، كما عقدت الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 ، وبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام “البوكليت”، وذلك بإستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.

الخميس ۱۸ يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق ۱۸ من شهر يونيو عام ۲۰۲٦ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام ١٤٤٨ هجرية، طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

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