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التعقيم والتطعيم مفتاح الحل.. مروة يحيى: سلوك الكلاب الشاردة انعكاس لطريقة تعامل البشر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التعقيم والتطعيم مفتاح الحل.. مروة يحيى: سلوك الكلاب الشاردة انعكاس لطريقة تعامل البشر

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
محمد البدوي

أكدت مروة يحيى، منسق المجتمع المدني المتطوع للرفق بالحيوان، أن مواجهة ظاهرة الكلاب الشاردة تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي، والتعامل العلمي مع المشكلة، مشيرة إلى أن سلوك الحيوانات في كثير من الأحيان يتأثر بشكل مباشر بطريقة تعامل الإنسان معها.

 تصرفات خاطئة تجاه الكلاب

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض حالات العقر التي يتعرض لها المواطنون، وخاصة الأطفال، قد تكون نتيجة تصرفات خاطئة تجاه الكلاب، مثل مضايقتها أو محاولة الاعتداء عليها أو الاقتراب منها بشكل يثير خوفها، ما يدفعها إلى التصرف الدفاعي.

معرفة الظروف المحيطة 

وأضافت أن بعض الوقائع التي تُصنف على أنها هجمات غير مبررة تحتاج إلى دراسة دقيقة لمعرفة الظروف المحيطة بها، وما إذا كان الحيوان قد تعرض سابقًا لسوء معاملة أو لديه سجل سابق من السلوك العدواني، مؤكدة أهمية تدخل الجهات البيطرية المختصة لتقييم هذه الحالات وفق أسس علمية.

 تطعيم الكلاب ضد السعار 

وشددت مروة يحيى على أن برامج التعقيم والتطعيم تمثل أحد أكثر الحلول فاعلية للحد من أعداد الكلاب الشاردة والسيطرة على انتشار الأمراض، موضحة أن الفرق الميدانية تعمل على تطعيم الكلاب ضد مرض السعار وإجراء عمليات التعقيم لها، قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية بعد تمييزها بعلامات تعريفية معتمدة مثل "الإير تاج".

وأكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا بين الجهات المعنية والمجتمع، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين وضمان التعامل الإنساني مع الحيوانات.

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