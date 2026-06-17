قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بابا الفاتيكان: الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مشجعة نحو الأمن والاستقرار
الصين تتعهد بتقديم جولة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى إفريقيا لمواجهة إيبولا
الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا.. تعرف عليها
برلماني: القمة المصرية الأمريكية بفرنسا تعزز الشراكة الاستراتيجية وتؤكد ريادة القاهرة بالمنطقة
الدعم النقدي أم العيني.. خبراء يكشفون المستفيدين والمتضررين
قبل الغرامة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 وطرق الدفع أونلاين
بقرار حكومي.. غدا إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
ترامب خلال قمة مجموعة السبع: "أنا الرئيس والقائد والزعيم"
سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة
مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
قمة السيسي وترامب.. لقاء استثنائي يمثل بوابة لحلحلة أزمات المنطقة المشتعلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كلاب الشوارع بين الرحمة والحماية.. توضيح شرعي يحسم الجدل المثار

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
محمد البدوي

أثارت فتوى متداولة بشأن التعامل مع كلاب الشوارع حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بأنها تدعو إلى قتل الكلاب بشكل عام. 

تفاصيل الفتوى والضوابط الشرعية

وفي محاولة لتوضيح حقيقة الأمر، كشف الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، تفاصيل الفتوى والضوابط الشرعية التي استندت إليها، مؤكدًا أن ما تم تداوله جاء نتيجة اقتطاع أجزاء من الفتوى دون عرضها كاملة. 

وشدد على أن الشريعة الإسلامية تقوم على الرحمة وحفظ الأرواح، وأن الحكم يختلف وفقًا لطبيعة الحيوان ومدى ما يمثله من خطر أو أذى على الإنسان والمجتمع.

بورسعيد تبدأ في جمع الكلاب الضالة من كافة الأحياء وبورفؤاد لتسليمها للشيلتر الجديد

فتوى قتل كلاب الشوارع

وأكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، أن الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن فتوى قتل كلاب الشوارع جاء نتيجة تداول أجزاء من الفتوى بشكل مجتزأ، دون الاطلاع على مضمونها الكامل والضوابط التي تضمنتها.

الإسلام دين رحمة وسماحة

وأوضح لاشين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن إم تي آي» مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن الإسلام دين رحمة وسماحة، وأن الشريعة الإسلامية تحرص على حفظ الأرواح وعدم الاعتداء على أي مخلوق بغير حق، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن قتل النساء والأطفال في أوقات الحروب، وهو ما يعكس عظمة التشريع الإسلامي في احترام الحياة.

الكلاب الضالة

خطر على المواطنين

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن الكلاب ليست نوعًا واحدًا من حيث الحكم الشرعي، موضحًا أن هناك كلابًا مستأنسة ومسالمة لا تتسم بالعدوانية أو التوحش ولا تمثل أي خطر على المواطنين، مؤكدًا أن هذا النوع لا يجوز قتله مطلقًا وأن الفتوى كانت واضحة وصريحة في هذا الشأن.

أمن وسلامة الناس

وأضاف أن النوع الآخر يتمثل في الكلاب العقورة أو المتوحشة التي تهاجم المواطنين وتتسبب في الأذى والخطر، لافتًا إلى أن الشريعة أجازت التخلص من هذا النوع استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية بشأن الكلب العقور الذي يهدد أمن وسلامة الناس.

الكلاب الضالة

وشدد لاشين على أن الفتوى لم تدعُ بأي حال من الأحوال إلى قتل جميع الكلاب كما تم الترويج له عبر بعض المنصات، وإنما فرقت بوضوح بين الحيوان المسالم الذي يجب الحفاظ عليه وعدم التعرض له، والحيوان المؤذي الذي يشكل خطرًا مباشرًا على الإنسان ويستلزم التعامل معه بما يحفظ سلامة المجتمع.

الكلاب الضالة

الرحمة بالحيوان وحماية الإنسان

وأكد أن فهم الفتاوى يجب أن يكون في إطارها الكامل وبعيدًا عن الاجتزاء أو التأويل الخاطئ، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية توازن بين الرحمة بالحيوان وحماية الإنسان من أي أضرار أو مخاطر قد تهدد حياته أو سلامته.

الكلاب قتل الكلاب الكلاب الضالة قتل الكلاب الضالة كلاب الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

أرشيفي

انفجار طائرة سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود أثناء وصولها إلى ولاية تكساس الأمريكية

حمزة عبد الكريم

الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة ويرد على مطالب «الكوم الأحمر».. ماذا حدث في أزمة حقوق رعاية حمزة عبدالكريم بعد صفقة برشلونة؟

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أحمد رستم: الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تثبت أن "المرونة الاقتصادية" ركيزة تنموية حتمية وليست مجرد خيار بديل

جانب من الاجتماع

238 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان خلال شهرين

جانب من الحملة

جهود مكثفة من هيئة المجتمعات العمرانية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة داخل المدن الجديدة

بالصور

بالأوف شولدر .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد