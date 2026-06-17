فى موسمه..تعرف على فوائد البطيخ للقلب

يُعد البطيخ من أكثر الفواكه ارتباطاً بفصل الصيف، ليس فقط بسبب مذاقه الحلو والمنعش، بل أيضاً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والعناصر الغذائية المهمة، ومع ارتفاع درجات الحرارة.

فوائد البطيخ :

1-ترطيب الجسم:

يحتوي على أكثر من 90% من الماء، مما يساعد على الوقاية من الجفاف خاصة في الصيف.

2- غني بالفيتامينات:

يحتوي على فيتامين C الذي يدعم المناعة، وفيتامين A المهم لصحة الجلد والعينين.

3- مضادات الأكسدة:

يحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قد تساعد في حماية الخلايا ودعم صحة القلب.

4- دعم صحة القلب:

قد يساهم البوتاسيوم والليكوبين الموجودان فيه في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

5- قليل السعرات الحرارية:

مناسب لمن يرغبون في التحكم بالوزن عند تناوله باعتدال.

6- تحسين الهضم:

محتواه العالي من الماء يساعد على حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

7- دعم العضلات بعد التمرين:

يحتوي على الحمض الأميني سيترولين الذي قد يساعد في تقليل إجهاد العضلات.

المصدر.. هيلثي لاين