«السياحة والآثار» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه في ضوء ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بمنطقة معابد الكرنك في الأقصر، فإن الكافيتريا الجديدة تم إنشاؤها كبديل للكافيتريا القديمة التي أُقيمت منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1976، داخل أحد مباني معبد طهارقا بمعابد الكرنك.

وأوضحت الوزارة أن الكافيتريا القديمة كانت مشيدة بشكل غير ملائم وبمواد قابلة للاشتعال، الأمر الذي استدعى نقلها حفاظًا على سلامة الأثر والزائرين، خاصة بعد حادث الحريق الذي تعرضت له العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن موقع الكافيتريا الجديدة يقع في نهاية مسار زيارة معابد الكرنك، بالقرب من مدرجات عروض الصوت والضوء، وعلى مسافة تقدر بنحو 13 مترًا من البحيرة المقدسة، بما لا يؤثر على الطابع الأثري أو القيمة التاريخية أو المشهد البصري العام للموقع.

كما شددت على أن مبنى الكافيتريا لم يُنفذ باستخدام الخرسانة أو الطوب كما أُشيع، وإنما أُنشئ وفق ضوابط دقيقة باستخدام هياكل خفيفة (Light Structure) ومواد آمنة غير قابلة للاشتعال، وقابلة للفك والتركيب، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالحفاظ على المواقع الأثرية، ويضمن عدم إحداث أي تأثيرات سلبية على الموقع أو عناصره المعمارية.

وأضافت الوزارة أن تنفيذ الكافيتريا الجديدة جاء بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، بما يعكس الالتزام الكامل بجميع الإجراءات القانونية والضوابط المنظمة لأعمال التطوير داخل المواقع الأثرية.

وأشارت إلى أن توفير الخدمات للزائرين داخل المواقع الأثرية الشاسعة، مثل معابد الكرنك، يعد ضرورة لتحسين تجربة الزيارة، خاصة في المناطق البعيدة عن نقاط الخدمات، مع الحفاظ الكامل على القيمة التاريخية والأثرية للموقع.

وأكدت وزارة السياحة والآثار حرصها الدائم على حماية وصون المواقع الأثرية، باعتبارها على رأس أولوياتها، بالتوازي مع تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

