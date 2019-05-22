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نصائح جمال شعبان للتعامل مع الموجة الحارة وقت الصيام

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:30 م
نصائح جمال عبان للتعامل
نصائح جمال عبان للتعامل مع الموجة الحارة وقت الصيام
آية التيجي
قال الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، وعميد معهد القلب، وعلى مسؤوليته الخاصة إنه مع موجة الحر الشديدة والتي سوف تضرب جمهورية مصر العربية غدا، ممنوع الصيام لمرضى الشرايين التاجية والدعامات، والصمامات، بالذبذبة الأذينية وهبوط عضلة القلب ومرضى السكر ومرضى الكلى وخاصة الطاعنين في السن.

وأكد شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أهمية الاستحمام بالمياه الباردة سواء كان الشخص غير مصاب بأي أمراض أم كان مصابا بالأمراض السابق ذكرها، أيضا للوقاية من الحر، عليكم بشرب عصير القصب، وتناول البطيخ، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

فيما أشار إلى أنه يجب تجنب تناول التوابل و الكافيين، والتبغ، والمشروبات الغازية، والشاي الساخن، وذلك لأنها تزيد من الإحساس بالعطش خلال فترات الصيام.

وتابع شعبان أنه يجب ارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة المصنوعة من القطن، والكتان، والصوف عند الخروج من المنزل، بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام مظلات تحت أشعة الشمس المباشرة، أو بارتداء الكاب.

وأضاف ايضا انه يجب تشغيل المكيفات أو المراوح لتلطيف الحرارة داخل المنزل، والاستحمام كل 3 ساعات أو غسل الرأس وبالأخص مع الأطفال والشيوخ لانهم اكثر عرضة لضربات الشمس.

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