بسبب ارتفاع الحرارة .. إغلاق معرض فيصل للكتاب خلال الفترة الصباحية

قرر د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إغلاق معرض فيصل الثامن للكتاب غدا الخميس ٢٣ مايو خلال الفترة الصباحية وذلك بناء على رغبة الناشرين نظرا لارتفاع درجة الحرارة، على أن يتم فتح أبواب المعرض للجمهور بعد الإفطار فى الثامنة والنصف مساء.



ويختتم المعرض فعالياته غدا بندوة عن رمضان والموروث الشعبي، وفرقة الحرية للفنون الشعبية.



يذكر أن المعرض تم افتتاحه فى ١٣مايو - ٨ رمضان بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.