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حوادث

إصابة 6 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد

الخميس 23/مايو/2019 - 02:00 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
منصور ابو العلمين
أصيب 6 أشخاص منذ قليل في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل بطريق الداخلة -الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد .

تلقي اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل في الطريق بين مركزى الداخلة والفرافرة بالقرب من قرية الراشدة ، حيث نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وهم بركات متولى جاد 51 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، حفيظة عبد الله احمد 50 عاماً، سحجات وكدمات بالوجه، ناصر عبدالله عشماوي 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، مديحة عبدالله حسن 65 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم ، صلاح خيري عبد الفضيل 29 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، احمد محمد علي 49 عامًا كدمات متفرقة بالجسم.

وعلي الفور تم نقل المصابين بسيارات الاسعاف إلي مستشفى الداخلة لتقديم الإسعافات اللازمة ، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

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