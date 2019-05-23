الأهلي يتعثر في سباق المنافسة على لقب الدوري ويتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1.. فيديو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي الأهلي بالدوري الممتاز وتعادل معه إيجابيًا 1-1 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من المسابقة.





التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 74 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي 42 فى المركز السابع من الترتيب العام .





الشوط الأول..





الإسماعيلي كاد يسجل في الدقيقة الرابعة في أولى محاولات اللقاء بعد كرة وصلت دونجا داخل منطقة الجزاء ليلعب عرضية أرضية خطيرة على مرمى الشناوي الذي تصدى للكرة على مرتين بصعوبة في الدقيقة 4.





ورد الأهلي سريعًا في الدقيقة 6 بعرضية من علي معلول من الجهة اليسرى باتجاه وليد أزارو لكنه سقط مع الدفاع لتذهب الكرة إلى حسين الشحات الذي سدد في الدفاع لتضيع الفرصة.





وغادر محمود متولي مدافع الإسماعيلي وقائد الفريق الملعب متأثرًا بإصابة قوية في الكتف، ليشترك محمد هاشم بدلًا منه في الدقيقة 20.





وأهدر محمد صادق انفرادًا تامًا في الدقيقة 21 بعد ما سدد كرة أرضية بيسراه تصدى لها الحارس محمد الشناوي بنجاح ليسقط بعدها حارس الأهلي متأثرًا بالإصابة.





ومن عمل جماعي رائع وصلت الكرة إلى حسين الشحات على الجهة اليمنى ليرسل عرضية أرضية خطيرة مرت من الدفاع الأصفر باتجاه أزارو ورمضان صبحي لكنها مرت منهما لتضيع الفرصة.





ومر وليد سليمان بطريقة رائعة من الدفاع الأصفر ووصل إلى حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 43 لكنه تسديدته علت العارضة بقليل، وردّت الهجمة مجددًا ليسدد الأهلي من داخل منطقة الجزاء كرة أنقذها الحارس لترتد إلى رمضان صبحي الذي سدد باتجاه المرمى لكن باهر المحمدي حولها إلى ركنية.





وألغى الحكم هدفًا للنادي الأهلي في الدقيقة 45+3 بعد عرضية من رمضان صبحي حولها وليد أزارو إلى الشباك بسهولة، لكن أشار الحكم إلى حالة تسلل على جناح الأهلي.





الشوط الثاني ...

وأرسل عمرو السولية تسديدة في الدقيقة 49 من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع قبل أن تصل إلى الحارس محمد فوزي لينجح في منع الكرة من معانقة الشباك.





وحصل الأهلي على ركلة حرة في وسط ملعب الإسماعيلي ليرسل علي معلول عرضية في الدقيقة 55 داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع الأصفر نجح في إبعاد الكرة بنجاح.





علي معلول تبادل الكرة مع عمرو السولية في الدقيقة 67 لتصل إلى التونسي داخل منطقة الجزاء لكنه أرسل عرضية قوية بعيدة تمامًا عن لاعبي الأهلي ومرمى الإسماعيلي.





ونجح البديل صالح جمعة في صناعة هدف للأهلي في الدقيقة 74 بعد تمريرة مرت من الدفاع الأصفر بالكامل لتصل إلى أزارو الذي لم يتسلم الكرة بشكل جيد لترتطم بالأرض وترتفع ليحولها برأسية مرت من فوق الحارس إلى الشباك.





الإسماعيلي حاول الرد في الدقيقة 81 بعد تسديدة من اللاعب عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة جزاء الأهلي نجح محمد الشناوي في تحويلها إلى ضربة ركنية.



