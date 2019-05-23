منع الأحضان والقبلات.. شروط زيارة السياح لمسجد الميناء بالغردقة في رمضان



وكان قد وافق محافظ البحر الاحمر أن يكون مسجد الميناء بالغردقة مزارًا سياحيًا في غير أوقات الصلاة، وأن تنظم شركات السياحة رحلات إليه لزيارته كمزار سياحي وقررت أوقاف البحرالأحمر إيقاف هذه الرحلات في الأيام الأولى من الشهر الكريم.



وحرصت ادارة المسجد على استغلال ذلك لدعم موارد المسجد للصيانة فتم عمل غرفة تغير ملابس بها اسدالات للسيدات كى ترتديها قبل دخولها المسجد ويتم استئجار تلك الاسدالات ببضعة دولارات.



ويشير الخبير السياحى عصام على الى أنه يوجد بالمسجد أيضا "مركز دعوى إسلامى" يستقبل السياح الأجانب ليتلقوا محاضرات التعريف بسماحة الإسلام على أيدي علماء من الأزهر يجيدون عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية ويتوافد على المسجد العديد من السائحين حيث تقوم شركات السياحة بالغردقة بتنظيم زيارات للمسجد كأحد أهم المزارات الإسلامية بالمدينة.



ويضيف أن المسجد يحتوى بداخله على أكبر "مركز دعوي إسلامي" يستقبل السياح الأجانب ليتلقوا محاضرات التعريف بسماحة الإسلام على أيدي علماء من الأزهر، يجيدون عدة لغات منها الإنجليزية، والفرنسية والألمانية.



ويؤكد خالد حسين مرشد سياحى ان المسجد يحتوى على مكتبة متنقلة، تزخر بالكتب الدينية بمختلف اللغات، وكتيبات توزع مجانا على السائحين الأجانب، ويوجد بالمركز ثلاث شاشات للعرض وصالة مجهزة لاستقبال السائحين و ساهم المركز بشكل كبير في توعية الأجانب بتعاليم الدين السمحة، من خلال المحاضرات التي يلقيها علماء من الأزهر حيث أصبح منبرا وقبلة فعلية لكل من أراد أن يدخل الإسلام من جميع أنحاء العالم وقد أشهر العشرات من مختلف دول العالم إسلامهم.





بعد تدخل وواسطة من غرفة شركات السياحة وافقت مديرية اوقاف البحر الاحمر برئاسة الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر إعادة فتح الزيارات للسائحين لمسجد الميناء الكبير بعد ان تم اغلاقها خلال اول ثلاثة ايام من الشهر مع وضع ضوابط وشروط تخص تواجد السياح داخل ساحات المسجد أهمها ارتداء الإسدال للسائحات ومنع القبلات والأحضان حيث يقوم المرشد السياحى بالتنبيه على السياح قبل الزيارة وأن تكون الزيارة في غير أوقات الصلاة.